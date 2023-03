Vancouver už nemá reálnou naději na účast v play off. "Není žádný důvod k tomu, aby hrál. Bude trvat docela dlouho, než bude jeho rameno perfektní. Ví, že má čtyři měsíce na to, aby se dal do příští sezony do pořádku," řekl Tocchet zámořským novinářům.