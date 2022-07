GLOSA: Trest pro Wimbledon? Vítězové doplatili na úspěch

Na body zapomeňte! Takový vzkaz poslali již v dubnu zástupci ATP i WTA organizátorům slavného Wimbledonu. Měl to být trest za to, že pořadatelé nejslavnějšího turnaje světa zakázali na svém turnaji start ruských a běloruských tenistů. Důvodem byla obava z toho, aby případný ruský úspěch nevyužila Putinova vláda k propagaci režimu. Původní záměr potrestat "drzé" rozhodnutí čelních představitelů All England Clubu se však poněkud minulo účinkem...