"Záleží, jak se David předvede v září na kempu. Podle toho se všechno bude odvíjet a Columbus si určí cestu. Pokud by si rovnou nevybojoval místo v NHL, variant je určitě víc, ať farma, Plzeň, nebo i třeba něco jiného. Ale to všechno se bude řešit opravdu až v návaznosti na to, jak dopadne kemp," řekl Sivek.