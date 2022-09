„Když jsem ukončil ve 33letech kariéru, měl jsem deprese. To trvalo šest měsíců, nevěděl jsem, co mám se svým životem dělat. Žijete ten přísně řízený život tak dlouho, a pak si lámete hlavu s tím, co si počít. Musel jsem vymyslet něco, kvůli čemu bych ráno vstával z postele," rozpovídal se Darling pro SiriusXM NHL Network Radio.

To potvrdil třeba Švéd Marcus Krüger. „Byl jsem dost překvapený, když jsem se to doslechl. To by mě v souvislosti s ním nikdy nenapadlo. Nebyl to chlapík, který by byl v kabině slyšet. Zní to fantasticky, že si našel něco takového, co může dělat po konci s hokejem a co ho baví," divil se Krüger v reakci pro švédský list Expressen.