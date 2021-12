Evason vede mužstvo do druhé kompletní sezony poté, co v únoru 2020 na lavičce vystřídal Bruce Boudreaua, pod jehož vedením působil jako asistent. Tým tehdy dovedl do play off a i nyní má s hokejisty slibně nakročeno k třetí účasti ve vyřazovacích bojích za sebou.