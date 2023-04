Augusta se vysněného angažmá dočkal po olympijských hrách 1992 v Albertville, kde Československo vybojovalo bronzové medaile. „Odcházeli jsme tam dva Evropané. Já a Nikolaj Borševski. On podepsal jednocestnou smlouvu, já dvoucestnou. V té době bylo jasné, kdo bude dostávat větší přednost. Navíc přes generaci kolem Douga Gilmoura, Wendela Clarka a Granta Fuhra nebylo jednoduché se prosadit," líčí začátky v nejslavnější lize světa.

Syn slavného otce Josefa Augusty v prvním týmu Toronta nastoupil do dvou zápasů, poté putoval zpět na farmu. „Byl jsem povolaný ke dvěma utkáním, což samo o sobě je obrovský zážitek. První utkání ve staré Maple Leafs Garden proti LA Kings, kde hrál Wayne Gretzky. Měl jsem potom možnost spolupracovat ve Phoenixu, kde on byl kouč a já skaut," vzpomíná na jedinečný zážitek.

Další šance přišla o pět let později. Na Augustu tehdy ukázal Washington, za který rovněž odehrál dva duely. „Vzniklo to spíš z toho, že Washington byl na západním pobřeží na šňůře zápasů. Ztratil nějaké hráče a hledali někoho na doplnění," popisuje rychlé jednání. „Já jsem ve dvě hodiny odpoledne s nimi podepsal kontrakt a v osm večer jsem nastupoval v Anaheimu," přibližuje Augusta začátky ve druhém klubu NHL, za který rovněž nebodoval.

Čtyři zápasy v NHL byly konečnou vizitkou. Augusta po štaci u Capitals putoval do IHL do týmu Long Beach, kde z 68 zápasů získal 59 bodů. Zpětně však přiznává, co mu chybělo k udržení se mezi elitními hráči.