PŘÍKLEP: Překvapivě žhavé zboží. Nakopl Liberec, teď míří k favoritovi

Sázka na velkou neznámou. Nikdo netušil, jak angažmá Nedomlelovi v severočeském klubu sedne. „Potřebovali jsme po zranění Vitáska fyzického obránce do předbrankového prostoru. Ríša mě překvapil charakterem, entuziasmem, ochotou padnout do střely. S ním v sestavě jsme začali učesávat hru, šli jsme nahoru. Poslední čtvrtina základní části se nám povedla," ohlíží se Augusta, kterému v Liberci po sezoně vypršela smlouva.

Hradečtí sáhli po Rosandičovi a i v jeho případě to zafungovalo. „Takže to byl trejd výhodný pro obě strany. Teď bude jen záležet, kde skončí cesta Richarda Nedomlela. On je dál pod kontraktem v Hradci, my jsme přebírali jen tuhle sezonu, takže bude hodně záležet na dohodě s klubem," míní Augusta. Podle dostupných informací by měl Nedomlel zamířit do Třince.