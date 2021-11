Útočník Jeník se vrátil z Arizony na farmu do Tucsonu do AHL

Český hokejový útočník Jan Jeník se po dvanácti dnech vrátil z prvního týmu Arizony na farmu do Tucsonu do nižší AHL. Jednadvacetiletý odchovanec Nymburka za tu dobu nastoupil za Coyotes do dvou zápasů a nebodoval. Předtím v NHL sehrál své první dva zápasy na konci minulé sezony a v obou skóroval.

Foto: Profimedia.cz Český hokejista Jan Jeník během zápasu Arizony.Foto : Profimedia.cz

Článek V AHL má Jeník v tomto ročníku na kontě deset startů, čtyři branky a tři asistence. Za dvě sezony v AHL zaznamenal v 39 utkáních 21 bodů (10+11). V jednom duelu play off jednou skóroval. Arizona draftovala Jeníka v roce 2018 ve třetím kole na 65. místě. Minulý ročník začal Jeník v druhé finské lize v týmu Ketterä Imatra a pak zamířil do Tucsonu. Před odchodem do Hamiltonu do OHL v sezoně 2018/19 absolvoval účastník dvou mistrovství světa dvacítek a jednoho MS osmnáctek v extralize 16 utkání za Liberec a připsal si dvě přihrávky.

