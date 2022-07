Kubalík se do NHL přesunul v roce 2019 ze Švýcarska. V uplynulé sezoně odehrál 78 zápasů s bilancí 15 branek a 17 asistencí. Chicago podruhé za sebou nepostoupilo do play off a tento týden oznámilo, že plzeňskému odchovanci nenabídne novou smlouvu. Celkem má Kubalík v NHL z 202 zápasů na kontě 116 bodů za 62 gólů a 54 přihrávek.