Vrána v tomto ročníku NHL zaznamenal v 19 zápasech dvě branky a čtyři asistence, několikrát se ale nevešel do sestavy a zůstal jen na tribuně v roli zdravého náhradníka. St. Louis získalo Vránu loni v březnu z Detroitu výměnou za Dylana McLaughlina a právo volby v sedmém kole draftu 2025. Vránovi letos skončí tříletý kontrakt celkem na 15,75 milionu dolarů.

Vrána v minulé sezoně odehrál za Detroit pouze pět utkání s bilancí jedné branky a jedné asistence. Po dvou říjnových duelech nastoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který pomáhá hokejistům i jejich rodinám v případě psychických problémů, závislostí a dalších záležitostí. Potom působil i na farmě Red Wings v celku Grand Rapids v AHL. Po odchodu do St. Louis stihl do konce ročníku 20 utkání a 14 bodů (10+4).