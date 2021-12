Prvním zápasem, jehož se omezení dotknou, bude sobotní duel Raptors s Golden State Warriors v NBA. Hokejisté Maple Leafs se doma představí až 23. prosince, hráči Senators o čtyři dny dříve. Do torontské Scotiabank Areny mohou fanoušci pouze s dokladem o očkování nebo negativním testem na covid-19.

Hokejisté budou nově testováni každý den, ne jednou za tři dny jako doposud, porady před jednotlivými zápasy se budou konat on-line přes video a v zázemí týmů budou všichni nosit respirátory. Zároveň by hráči a realizační týmy měli omezit sociální kontakty. Upravená pravidla by podle ESPN měla platit nejméně do 7. ledna.