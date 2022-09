"Nathan je jedním z nejlepších hráčů NHL, takže prodloužení kontraktu bylo naší prioritou. Je to generační talent, který v sobě kombinuje rychlost a sílu," vysvětloval nový generální manažer Chris MacFarland, proč se Colorado rozhodlo vysázet MacKinnonovi během osmi let 100,8 milionů dolarů.

Kapitán Oilers společně s MacKinnonem tak mají nejvyšší průměrné gáže v historii NHL. Tři hráči však stihli podepsat kontrakty s vyšší celkovou částkou ještě před tím, než zámořská soutěž a Hráčská asociace v kolektivní smlouvě omezily délku smluv na maximálně osm let.

Kapitán Washingtonu Alexandr Ovečkin si v roce 2008 bez agenta vyjednal třináctiletý kontrakt na 124 milionů (roční průměr 9,538 milionu). Obránce Shea Weber uzavřel s Nashvillem 14letou dohodu na 110 milionů (průměr 7,857 milionu). A lídr Pittsburghu Sidney Crosby se spokojil se 104 miliony na 12 let (průměr 8,7 milionu).

Do této skupiny by se měl vzhledem k současnému dění na trhu brzy zařadit i Pastrňák, kterému po následující sezoně doběhne šestiletá smlouva na 40 milionů dolarů. Spekuluje se o minimálně deseti milionech na sezonu, ale také o částce 88 (Pastrňákovo číslo) milionů na osm let.