Columbus do utkání vstoupil lépe a v 10. minutě se zásluhou šťastné trefy Jacka Roslovice dostal do vedení. Sabres dvěma góly ve druhé třetině stav otočili a po dvanácti sekundách třetí části zvýšili zásluhou Alexe Tucha na 3:1. Blue Jackets vrátil do hry Brendan Gaunce, jenž ve 45. minutě nenápadnou střelou z úhlu překvapil brankáře Dustina Tokarského.

"Podruhé za sebou jsme museli stahovat dvoubrankové manko. Není to ideální, protože návrat do zápasu nás stojí spoustu energie, oba zápasy jsme ale zvládli, takže musíme být spokojení," pochvaloval si Voráček.

Střelecky se prosadil poprvé od 13. listopadu a protrhl třicetizápasový gólový půst. "Je to skvělý pocit prosadit se po takové době a rozhodnout zápas v prodloužení. Na gól jsem čekal opravdu dlouho, asi nejdéle v kariéře, ale nebyl jsem v takové situaci poprvé. Jsem už dost zkušený na to, abych se tím nechal rozhodit, věděl jsem, že když budu hrát svoji hru, gól přijde," řekl Voráček. Bodoval ve třetím utkání za sebou a jako čtvrtý český hokejista v aktuální sezoně NHL překonal hranici třiceti bodů. Rychlejší byli pouze David Pastrňák, Tomáš Hertl a Ondřej Palát.

Asistenci si připsal také Pavel Zacha, jehož New Jersey porazilo St. Louis 7:4 hlavně díky pěti gólům ve třetí třetině. Devils se zásluhou branek P. K. Subbana a Michaela McLeoda dostali do vedení 2:0, Blues ale třemi góly stav otočili a do třetího dějství šli s jednobrankovým náskokem. Pětibranková smršť v poslední dvacetiminutovce ale zlomila utkání na stranu New Jersey. Zacha se podílel na vítězném gólu.