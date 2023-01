Montreal (od našeho zpravodaje) - Aktuálně jeden z nejlepších útoků NHL tvoří David Pastrňák, David Krejčí a Pavel Zacha.

Příznivci jiných týmů by patrně namítli, že větší sílu má třeba trojice z Edmontonu Evander Kane, Connor McDavid, Leon Draisaitl. V Tampě by dali ruku do ohně za Stevena Stamkose, Braydena Pointa a Nikitu Kučerova. Boston ale od začátku sezony dominuje celé soutěži a podíl české formace je nepřehlédnutelný. Obzvlášť nyní.

Od začátku roku 2023 není v NHL lepšího střelce (12 gólů) a produktivnějšího hráče (19 bodů), než je Pastrňák. V přesilovkách přitom nasbíral ‚jen' šest bodů, což na letošní top 10 nestačí.

Na konci tisíciletí se v Pittsburghu chodilo na svižné kousky trojice Jaromír Jágr, Jan Hrdina, Martin Straka. O něco později přiváděla fanoušky Rangers do stavu euforie formace Radek Dvořák, Petr Nedvěd, Jan Hlaváč. A třeba Radim Vrbata vzpomíná jako na jednu z nejlepších pasáží kariéry, když v Arizoně nastupoval s Martinem Hanzalem a Petrem Průchou. Teď je tu Boston s českou příchutí.

„Já si strašně užívám každý zápas a hokej mě ohromně baví. Všichni víme, jací jsme kamarádi, že spolu trávíme hodně času. Zachič k nám zapadá výborně, rád se učí a poslouchá," líčil pro Sport.cz Pastrňák.

I poslední bostonský duel s Montrealem ukázal, jak to Čechům šlape. Zacha neúnavně forčekuje a napadá, nad Krejčího přehledem a elegancí by estéti jihnuli a Pastrňák je nebezpečím pro branky soupeřů takřka při každém střídání.

„Všichni jsme Češi, můžeme mluvit naším jazykem. A komunikace, když máš novou lajnu, je obrovsky důležitá. S Krejčou jsme už něco spolu odehráli. A nikdy není lehké přijít do té lajny jako třetí. Ale Zachiče to strašně baví. Chce hrát s námi a my chceme hrát s ním," doplnil Pastrňák.

To ale neznamená, že role v české formaci jsou striktně dány. Její členové nemají problém improvizovat. Vždyť v Montrealu se šutér Pastrňák třikrát zapsal do kolonky asistencí a dvorní nahrávač Krejčí skóroval po teči před brankovištěm.

„Já vždycky rád přihrávám a Pasta je střelec, takže když je tam volný, je to jasné," popisoval Krejčí, jehož nadýchané žabičky a přihrávky do stoprocentních šancí si Pastrňák tak pochvaluje. „Hraju, co umím. A nejlíp, jak umím. Když hrají podobně Pasta a Pavel, tak věřím, že nám to pořád půjde," přikývl Krejčí.

Všechna střídání nemohou být a ani nejsou dokonalá. Kouč Bruins Jim Montgomery v takových momentech ale neváhá zatřást sestavou a přesouvá Pastrňáka na křídlo k Patrici Bergeronovi s Bradem Marchandem, kde strávil převážnou část svých bostonských sezon. Protivníci pak často ztrácejí přehled a Bruins zase získávají převahu.

„Proto to trenér dělá. Někdy nám nejde pár střídání, snaží se to prostřídat. Ale my máme hodně ‚hluboký' tým. Nemám strach, když nás rozdělí, protože vím, že tam budu mít dalšího super hráče," tvrdí Krejčí.