Dědek ostře kritizuje fungování svazu pod Králem: Devadesátky. Klondike. Chybí miliarda

Šéf pardubického Dynama doufá, že bude audit brzy zveřejněn v kompletní podobě. „Myslím, že byl správný krok, že ten audit vznikl a já věřím a doufám v to, že se zveřejní, protože hokejová veřejnost, nebo celé to hnutí, dalo prezidentovi (Aloisi Hadamczikovi) mandát, aby audit udělal," míní 48letý podnikatel.

Pro počínání svazu už má vymyšlená přirovnání. „Takové devadesátky, Klondike na ČSLH... Když jsem slyšel, že pan prezident s firemní kartou procházel Pařížskou a utrácel miliony a argumentace, že si za to kupoval dárky partnerům?" podivuje se pardubický boss.

Následně uvádí, co mu na argumentaci s dárky přijde nejvíce absurdní. „Svaz nemá žádné partnery, protože Pro-Hockey (dceřiná firma hokejové svazu) prodal práva BPA a ti partneři jsou BPA, takže on je neměl komu dát," vysvětluje Dědek. „Já si myslím, že je naprosto netransparentní, že si prezident ČSLH půjčí devět milionů pro svůj vlastní byznys, vždyť to je ostuda pro celé hnutí," pokračuje.