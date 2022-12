V úvodu třetí třetiny se Boston poprvé v zápase dostal do vedení. Taylor Hall vysunul Zachu, ten si zkušeně poradil s jediným obráncem a předložil puk Jakeovi DeBruskovi, jenž bez problému překonal přesouvajícího se gólmana Logana Thompsona. Konečnou podobu výsledku dal v 50. minutě Charlie Coyle. Bruins napravili zaváhání ze zápasu s Arizonou, které v pátek podlehli 3:4 a v čele NHL mají dvoubodový náskok na New Jersey.

"Věděl jsem, že J.D. jede, tak jsem mu to tam poslal a byl z toho gól," líčil po utkání Zacha. "Obránce šel na led, aby přihrávku zastavil, podařilo se mi ale situaci vyřešit," usmíval se šalamounsky pětadvacetiletý forvard.

"Je to legrační. Vegas je tým prvních třetin a po dvaceti minutách byli jsme o krok pozadu. Stálo nás to hodně úsilí, ale za stavu 1:1 nás před třetí třetinou popohánělo vědomí, že my jsme naopak nejlepším mančaftem z celé ligy v závěrečných částech," podotkl kouč Bruins Jim Montgomery.