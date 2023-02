Běžela 38. minuta, domácí vedli 2:1, a Jake Guentzel hledal před newyorskou brankou Krise Letanga. Obránce Penguins chtěl okamžitě zakončovat, kotouč se mu ale od brusle odrazil do ještě výhodnější pozice. Stačilo do odkryté branky zamést bekhendem puk, do jeho dráhy však na poslední chvíli vložil hokejku sedmadvacetiletý ruský brankář.