„Chceme ho dostat do hry, je ale otázkou, kam ho zařadit. Musíme se rozhodnout, koho necháme sedět," prohlásil kouč Red Wings Derek Lalonde po pondělním tréninku, který Vrána absolvoval střídavě ve třetí a čtvrté formaci.

„Už je to nějaký čas (co jsem v NHL nastoupil), takže jsem opravdu nadšený. Hodně jsem trénoval a bude fajn mít zase ten zápasový pocit. Jsem nadšený, že jsem zpátky," vyprávěl Vrána, jenž v aktuální sezoně odehrál za Detroit jen dva zápasy v polovině října s bilancí gólu a asistence.

Následně zamířil na dva měsíce do asistenčního programu NHL a hráčské asociace, po jehož absolvování putoval v prosinci na farmu do Grand Rapids, kde v 17 zápasech zapsal šest gólů a pět asistencí.

Na začátku ledna jej Detroit zařadil na seznam volných hráčů, žádný z klubů si jej ale během 24 hodin nevybral, a tak majitel bronzu z loňského MS setrval v Detroitu. Ten si jej před týdnem vytáhl zpátky do prvního týmu, protože ale mužstvo šlapalo a zaznamenalo pět výher v řadě, nebyl důvod sahat ke změnám v sestavě.

To se ale poslední prohrou v Seattlu změnilo a Vrána by měl naskočit v mimořádně důležitém souboji týmů bojujících o play off Východní konference. „Jeho gólový potenciál je fascinující. Rád bych si myslel, že nám může pomoci," míní Lalonde.