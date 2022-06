Ani dva o parník nejproduktivnější hráči vyřazovací části, ani její nejlepší střelec nedokázali provést tým z Alberty do rozhodující série. Avalanche v brance s Pavlem Francouzem byli nemilosrdní. Už se sice zdálo, že si Edmonton vybojuje pátý zápas v Denveru, gól Artturiho Lehkonena ve druhé minutě prodloužení na 5:6 ale zbytek nadějí rozmetal.

„Žádnou medaili za účast asi nedostaneme, že?," soukal ze sebe zlomený brankář Oilers Mike Smith. Ve 40 letech to byla patrně jeho poslední možnost zahrát si ve finále. „Porážka, konec. Vypadalo to, že si jdeme pro výhru, ale pak se na nás valila vlna za vlnou a my nebyli schopni je odrazit."

Loni největší hvězdy Oilers zpytovaly svědomí už po prvním kole s Winnipegem, se kterým Edmonton vybouchl ve čtyřech zápasech. Letos nastal posun. Kanadské mužstvo přemohlo v sedmi zápasech Kings, v dalším kole Oilers v pěti utkáních vyřadili úhlavního rivala z Calgary.

Kapitán Connor McDavid dal za 16 utkání play off dohromady 33 bodů (10+23), jeho věrný souputník Leon Draisaitl 32 (7+25). Evander Kane, který v posledním zápase chyběl kvůli trestu, vstřelil 13 branek. A přesto se edmontonskou kabinou neslo jen tiché zklamání.

„Nevzdali jsme se za žádné situace, proto je tak těžké to přijmout," řekl McDavid.

Foto: Sergei Belski, Reuters Connor McDavid svému týmu k postupu nepomohlFoto : Sergei Belski, Reuters

„Když se podíváte, co všechno je za námi... Tréninkový kemp, přípravné zápasy, základní část, všechna ta dřina v play off, abyste se dostali do finále konference... Ale nakonec musíte přijmout trpký konec," zoufal si brankář Smith.

Od chvíle, kdy v roce 1993 fanoušci Montrealu na oslavu triumfu Canadiens zapalovali auta a vymlátili pár ulic, uplyne příští rok 30 let. A mezi tím hrálo ve finále Stanley Cupu jen šest kanadských klubů. Žádný ale s pohárem nekřepčil.

Asi nejblíž mělo ke stříbrné trofeji z kanadských týmů Calgary, které v roce 2004 vedlo nad Tampou 3:2 na zápasy. V závěru šestého dílu série za stavu 2:2 došlo k situaci, kterou fanoušci Flames dodnes rozebírají.

Martin Gelinas bruslí dorážel puk z brankoviště, ale na čáře (nebo kousíček za ní) zasáhl gólman Lightning Nikolaj Chabibulin. Oslavy se nekonaly, Calgary prohrálo 2:3 ve druhém prodloužení. A nakonec padlo i v sedmém zápase.

Když v roce 2011 prohrál Vancouver sedmý duel s Bostonem, frustrovaní zastánci Canucks udělali z části města válečnou zónu a způsobili celosvětovou ostudu.

Edmonton tentokrát uvízl v polovině cesty. Ke Stanley Cupu mu letos scházelo osm výher.

„Když se podíváte na Colorado, už v podobných situacích byli mockrát. Ano, od nás to byl krok správným směrem. Ale to je zatím všechno. Ono nějakou dobu trvá, než se z vás stane tým pro play off, musíte při tom vstřebat hodně lekcí," řekl 25letý McDavid, který ale nepřestává doufat, že to bude on, kdo Edmonton i celou Kanadu jednoho dne uvede do stavu euforie.