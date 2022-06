Vyřazení Edmontonu alespoň na chvíli odvrátil Zack Kassian, jenž využil asistencí McDavida s Leonem Draisaitlem a poslal zápas do prodloužení. To však již po minutě a 19 vteřinách rozhodl Artturi Lehkonen, jenž svým šestým gólem v play off vystřelil Coloradu postup do finále.