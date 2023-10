Dvaadvacetiletý Zegras má za sebou statisticky nejlepší sezonu kariéry v NHL. Za 81 zápasů základní části si připsal 65 bodů díky 23 gólům a 42 asistencím. Byl nejproduktivnějším hráčem týmu i nejlepším nahrávačem, stejně jako on nastřílel 23 branek ještě Troy Terry.

Americký centr se stal teprve druhým hráčem klubové historie, jenž před dosažením 23 let pokořil vícekrát šedesátibodovou hranici. Povedlo se mu to již v ročníku 2021/22, kdy zaznamenal 61 bodů. Před ním to dokázal hvězdný Paul Kariya v sezonách 1995/96 a 1996/97.