"Musím se teď postarat o rodinné i osobní věci. Kdybych řekl, že tu práci vezmu, tak bych každému týmu i sobě udělal tak trochu medvědí službu. Protože trénovat tým v NHL je náročné a vyžaduje to všechno," řekl Trotz serveru NHL.com.

"Neznamená to, že už nebudu trénovat, jen ne teď. Dělám to už 25 let v kuse a spoustu věcí jsem kvůli tomu odložil. Je načase se o ně postarat," dodal kouč, jenž s Kanadou získal zlato (2003) a stříbro (2009) na mistrovství světa.