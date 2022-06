V čase 53:38 se český všudybyl zjevil před brankovištěm Avalanche. Cale Makar s Valerijem Ničuškinem se špatně dohodli a proti Victoru Hedmanovi, který měl puk, vyrazili oba. Na to Palát čekal, vysokým nápřahem si řekl o přihrávku a bez přípravy pálil. Puk sice brnknul o hokejku Darcyho Kuempera, ale prošel mu mezi betony. Gólman Colorada je zacvakl pozdě a pravou nohou si přikopl puk kousek za levou tyčku.

Tampa po páteční výhře 3:2 sice stále prohrává 2:3 na zápasy, pokud by se jí ale podařilo sérii otočit, měl by být právě Palát jedním z vážných kandidátů na Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off.