„Hlavně to znamená, že jsem starej..." uculil se Voráček po středečním tréninku v rozhovoru, který zveřejnila i česká verze oficiálních stránek NHL.

„Měl jsem štěstí, že jsem v kariéře neměl žádná větší zranění a nevynechal jsem mnoho zápasů. Jsem hrdý na to, že i když jsem byl třeba pobouchaný, vždycky jsem dokázal nastoupit a hrát," říká dvaatřicetiletý odchovanec Kladna.

„Je to trochu 'oldschoolový' přístup - porvat se s tím, ať už je vám cokoliv. To je podle mého jeden z důvodů, že jsem na tu metu dosáhl tak brzy," míní Voráček, jenž premiérový zápas v NHL odehrál 10. října 2008 proti Dallasu.

A hned se v něm dočkal prvních dvou bodů včetně gólu, který vstřelil brankáři Martymu Turcovi. Po třech sezonách u Blue Jackets byl vyměněn do Philadelphie, kde strávil dlouhých deset ročníků. Aby se pak loni v létě v rámci dalšího trejdu do Columbusu vrátil.

„Málokomu se stane, že v kariéře hraje jen za jeden dva týmy. Já měl to štěstí. Vrátil jsem se tam, kde to dobře znám, našel jsem tu nový život. Užívám si to pokaždé, když přijdu na zimák nebo se vidím se spoluhráči. To je pro mě hrozně důležité, musíte si to užívat na ledě, ale taky mimo led. To pak pomáhá hrát v pohodě," pochvaluje si Voráček, jenž je v aktuální sezoně s 23 body za gól a 22 asistencí v 31 zápasech druhým nejproduktivnějším hráčem Modrokabátníků.

Češi s více než tisíci zápasy v NHL Jaromír Jágr 1733 Roman Hamrlík 1395 Robert Holík 1314 Radek Dvořák 1260 Patrik Eliáš 1240 Václav Prospal 1108 Radim Vrbata 1057 Petr Svoboda 1028 Milan Hejduk 1020 Petr Sýkora 1017 Tomáš Plekanec 1001

Při svých prvních krocích jako 21letý mladík vůbec netušil, že by se na tisícovku utkání dostal. „To je tak strašně daleko, tolik zápasů, tolik emocí, tolik let... Pak postupně stárnete a k tomu číslu se blížíte. Každý ví, že čím je člověk starší, tím rychleji čas letí. V hokeji to platí také. Když mi bylo 25, 26, nemyslel jsem na to, jestli se na tu metu dostanu," přiznává mistr světa z roku 2010.

Přestože v minulosti několikrát prohlásil, že kariéru by chtěl zakončit v mateřském Kladně, aktuálním tématem to rozhodně není. Rád by ještě setrval v NHL, v jejíž základní části posbíral 217 branek a 544 finálních přihrávek.

Foto: Profimedia.cz Jednadvacetiletý Jakub Voráček (vlevo) z Columbusu ve svém premiérovém utkání NHL proti Dallasu v říjnu 2008. Vpravo útočník Stars Sean Avery.Foto : Profimedia.cz