Během ledna a února jste měl jen osm startů, za březen jste jich během šestnácti dnů stihl devět. Cítil jste to na sobě?

Je to samozřejmě něco úplně jiného než v Česku, kde se hrají dva zápasy za týden a je mnohem víc odpočinku. Tady se vzhledem k nabitému programu ani moc netrénuje, a hlavně se hrají zápasy. Ale pro mě je to lepší. Mám to tak radši.

Do NHL jste naskočil už v minulé sezoně, přesto jste začal na farmě? Co jste si říkal, když během podzimu pozvánka nahoru nepřicházela?

Já měl zdravotní problémy během kempu. A táhlo se to další dva tři měsíce, kdy mi nebylo úplně dobře. Ani jsem moc nedělal body a povolání k Penguins jsem si asi nezasloužil. Ale s týmem jsem už nějak od prosince a jsem za to rád.

Dokonce jste si pak zahrál i ve třetí lajně s Jeffem Carterem a Kasperim Kapanenem.

Super hráči, co? Na Cartera jsem se rád díval, když v Los Angeles vyhrál dva Stanley Cupy. A Kapanen je můj ročník. Taky strašně šikovný útočník.

V poslední době jste zaujal místo ve čtvrté formaci, která tolik prostoru na ledě nedostane. S s dvoumetrovým Brianem Boylem a Lotyšem Teddy Bluegerem jste ale i tak dokázali bodovat a něco vymyslet.

Taky si myslím, že nám to klapalo. Jsme už docela sehraní. A dokonce jsme dávali i góly, což bylo super. I s tím omezeným časem.

Pro vás to musí být docela nezvyk, když máte v lajně vyššího spoluhráče.

To je pravda, ale zase si s Boylem můžeme na soupeře víc dovolit a nikdo nás neseřeže (směje se). Ale je to fakt vtipné, když ho vidím vedle sebe, s tak vysokým klukem jsem ještě nikdy nehrál.

Měl jste před sezonou nějaký cíl, v čem byste se chtěl nejvíc zlepšit, na čem pořádně máknout?

Chtěl jsem hlavně udělat tým a v prvních dnech na kempu to vypadalo vyloženě pozitivně. Šanci jsem měl, protože mě nechávali hrát ve druhé lajně. Jenže jsem onemocněl a pak se to se mnou táhlo. Šel jsem na farmu, abych se rozehrál. Kdo ví, jinak už jsem tu mohl být od začátku... Teď mám odehraných skoro dvacet zápasů, ale člověk by chtěl samozřejmě co nejvíc nastupovat i bodovat.

Otevřely se vám dveře do sestavy víc, když byli do Anaheimu vyměněni Zach Aston-Reese a Dominik Simon?

Dva hráči odešli, jeden přišel místo nich, takže prostor se trochu uvolnil. Ještě máme dva zraněné, takže se čeká, co a jak. (Zohorna v posledních dvou zápasech za Penguins nenastoupil - pozn.). Je to boj, každý den chcete zaujmout. A já věřím, že to zvládnu díky těm vlastnostem, které můžu týmu nabídnout.

Švéd Rakell, který dorazil z Anaheimu před uzávěrkou trejdů, je ale velká posila, souhlasíte?

Stoprocentně. Strašně šikovný hráč, který se dokáže prosadit. Určitě nám hodně pomůže.

Pittsburská média pár let řeší, jestli klíčoví hráči Sidney Crosby (34 let), Jevgenij Malkin (35) a Kris Letang (34) nejsou už trochu staří a nemělo by se začít s přebudováním týmu. Jenže oni pak zase ukážou, že jsou nejlepší.

Tihle tři jsou úplně neuvěřitelní. Když mají fazónu a jsou v laufu, tak proti nim nikdo nemá šanci. Nedávno proti Detroitu (11:2) dával Jevgenij hattrick, a to jsme po sobě na střídačce jen nechápavě koukali, co tam v útočném pásmu se soupeři provádí. Hrát s nimi je velká inspirace.

Dominik Simon tvrdil, že Crosby i na trénincích dře takovým způsobem, že si nikdo nedovolí nic vypustit. Platí to pořád?

Je to tak. Na tréninku, v zápase. Ale my máme i přísného trenéra (Mikea Sullivana), který nám nedovolí polevit. To je tady naprosto nepřípustné.

To se odrazilo i na průběhu základní části, ve které jste i při Malkinově dlouhé absenci neměli velké výkyvy a v pohodě jste si uhráli play off.

Myslím, že tím hlavním faktorem je opravdu hlavně kouč, hodně s námi komunikuje. Pak taky systém, který tady praktikujeme. A samozřejmě hráči. Tady v Pittsburghu jsou prostě moc dobří.

V poslední době se vám ale nedařilo na Rangers, které řada expertů označila za černé koně sezony. Máte z nich respekt?

V březnu to pro nás byly určitě nejtěžší zápasy. Mají výborný tým, těžko se proti nim prosazuje. V Madison Square Garden na nás vletěli a nedali nám šanci. V odvetě jsme jim to chtěli u nás vrátit, ale nepovedlo se... Hledáme na ně recept, protože hrozí, že se s nimi potkáme v play off.

Máte tým na Stanley Cup?