Česko - Německo 6:2 České hokejistky na MS do 18 let porazily Německo

České hokejistky porazily ve svém druhém utkání na mistrovství světa hráček do 18 let v americkém Madisonu Německo 6:2 a mají téměř jistou účast ve čtvrtfinále. Ve výkonnostně horší skupině B mají i díky úvodní výhře nad Slovenskem 4:0 plný počet bodů a k postupu do play off jim stačí i porážka až o sedm branek v duelu se Švýcarskem, se kterým se utkají ve čtvrtek ve 23:00 SELČ.

Článek Po třech bodech si proti Německu připsaly Tereza Pištěková (2+1), Tereza Plosová (1+2) a Adéla Šapovalivová (0+3). Dvakrát skórovala vedle Pištěkové také Lucie Gruntová. Mistrovství světa hokejistek do 18 let v Madisonu (USA): Skupina B: ČR - Německo 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) Branky: 24. a 25. Gruntová, 42. a 45. Pištěková, 18. Plosová, 43. Vaníčková - 27. Willeitnerová, 59. Voigtová. Švýcarsko - Slovensko 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). 1. ČR 2 2 0 0 0 6:2 6 2. Švýcarsko 2 1 0 0 1 3:2 3 3. Německo 2 1 0 0 1 3:6 3 4. Slovensko 2 0 0 0 2 1:7 0 Skupina A: Kanada - Švédsko 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) USA - Finsko 5:0 (2:0, 0:0, 3:0). 1. USA 2 2 0 0 0 11:1 6 2. Finsko 2 1 0 0 1 2:5 3 3. Kanada 2 1 0 0 1 3:3 3 4. Švédsko 2 0 0 0 2 2:9 0

