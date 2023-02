Čeští hokejisté do 16 let v Kopřivnici podlehli Finům

Turnaj tří zemí hokejistů do 16 let v Kopřivnici: Česko - Finsko 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Turnaj pěti zemí hokejistů do 20 let v Ängelholmu (Švédsko): Česko - Finsko 0:5 (0:0, 0:2, 0:3) Turnaj pěti zemí hokejistů do 17 let v Romanshornu (Švýcarsko): Česko - Švédsko 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

