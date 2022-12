Dal mi týden na rybách, způsobil poprask po celé zemi, vzpomíná český hokejista na legendárního kouče

Zároveň však dodává, že pod dnes již 66letým trenérem měl i dost času na odpočinek. „Ta sezona byla jedna velká dovolená, to byla jedna jízda, kdy opravdu jsi měl díky těm výkonům hroznou pohodu. Já jsem byl každé tři neděle doma, furt na rybách," vypráví bývalý hokejový útočník.

Jeho nepřítomnost v týmu se však neobešla bez následků. „Hned se novináři začali ptát, kde je Bednář a on na ně, že je na rybách. Takže z toho byl poprask po celém Švýcarsku. Místní největší nejznámější tisk to začal rozebírat a byla z toho obrovská aféra," směje se muž, který si zahrál také v NHL za Los Angeles a Floridu.

Současný asistent svého krajana Rogera Badera u rakouského národního týmu byl nakonec dotlačen k tomu, aby přestal svým hráčům uděloval volno v průběhu sezony. „Během týdne, kdy jsem se vrátil zpátky, tak to Arno musel zarazit a hrál už jenom ty, co mají formu. Takže to byl konec týdenní dovolené pro ostatní kluky a já jsem si super zachytal," dodává Bednář.