Dědek nakonec do VV svazu kandidovat nebude: Podal jsem podnět k prošetření stávajícího vedení

Rozhodl jsem se, že v sobotu nebudu kandidovat do výkonného výboru hokejového svazu. Důvod: podal jsem podnět k prošetření stávajícího vedení.

„Tam až přijde audit, někteří se budou divit. Ti pánové vůbec nechápou, že se nechají navolit do výkonného výboru a myslí si, že se nic neděje. Jenže z titulu jejich funkce se máte chovat jako správný hospodář, když spravujete cizí majetek. Ti pánové jsou na hraně trestněprávní odpovědnosti," čertil se Dědek.

„Musím říct, že na pana prezidenta a viceprezidenty zvažujeme podání trestního oznámení. To, co se tam děje, je za hranou lidského chápání. Myslím, že policie by měla konat, protože z českého hokeje se ztrácí desítky milionů korun," dodal.