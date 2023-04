Do NHL přes kanadskou juniorku. Jediná cesta, míní Antoš

Úspěch české dvacítky na letošním mistrovství světaů, kde svěřenci Radima Rulíka získali stříbrné medaile, otevřelo téma, nakolik se mladým hokejistům vyplácí setrvání v českých klubech. Z 23členné soupisky totiž hraje v Česku jen pětice hráčů. Hned 12 hokejistů působí v kanadských juniorských soutěžích s vidinou budoucího prosazení se v NHL. „Ukazuje se, že teď je to jediná cesta,“ soudí Milan Antoš v pořadu Příklep na Sport.cz. Velká vlna kritiky následně zasáhla i českou reprezentaci do 18 let za výkon ve čtvrtfinále MS proti USA.

Kanadská juniorka? Jediná cesta do NHL. Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Někdejší extraligový útočník vidí příčinu i v neuspokojivém stavu českých mládežnických lig. „Byl jsem toho součástí, protože jsem trénoval dorost, juniorku a viděl jsem to," říká kriticky současný expert České televize. „Výchova hráčů není jen o tom, že všichni odejdou, musí tady někdo hrát, ale v tuhle chvíli to vypadá, že tím, jak jsme se chovali k mládežnickým soutěžím - dorostu, juniorce – tak jsme to úplně zlikvidovali a nejlepší hráči volí cestu odchodu do zahraničí," mrzí bývalého hráče Slavie, Plzně, Jihlavy či Ústí nad Labem. Rulík k reprezentačnímu áčku? Myslím, že o tom všichni přemýšlejí. Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Problém vnímá i v nedostatečné stavbě stadionů a tedy chybějících ledových plochách v Česku. „Když nemáte kluziště a nemáte trénink, tak už to prostě můžete dělat jen do nějakého věku a pak musíte jít někam, kde je konkurenční prostředí, které my jsme tady nevytvořili a ještě jsme ho zdevastovali," kritizuje Antoš. Gólman Tomáš Suchánek byl oporou dvacítky na MS. Příspěvek z pořadu Příklep.Video : Sport.cz Zároveň se netají obdivem, jak se čeští hokejisté zlepšili během působení v zámoří, což se naplno promítlo i do hry reprezentačního týmu na zmíněném šampionátu. „Ve chvíli, kdy vidím, jak obrovský progres udělali kluci za rok, rok a půl v juniorské soutěži, tak mě těší, že tuhle cestu zvolili, přestože je těžká, a že se tam dokázali prosadit," těší hokejového experta. Více ve videu z pořadu Příklep. Příklep PŘÍKLEP: Stříbrné slzy bolí. Úspěch české dvacítky odhalil Jalonenova nástupce i borce pro NHL

