PŘÍKLEP: Stříbrné slzy bolí. Úspěch české dvacítky odhalil Jalonenova nástupce i borce pro NHL

Pořádně se nevyspal, ale stříbrný úspěch české dvacítky na mistrovství světa stál za to. Bývalý hokejista Milan Antoš nechyběl u přímého přenosu finálové bitvy s Kanadou v roli komentátora, o pár hodin později pak hodnotil fantastické představení českých mladíků v pořadu Příklep na Sport.cz. „Když Kanada ve finále ztratila vedení o dva góly, rozpadla se jí hra. Pomohla jí pauza, to se srovnala, jinak ztratila esa," chválí expert i přes prohru 2:3 v prodloužení tým Radima Rulíka. „Kdyby Češi prohráli 0:2 a neměli šanci, bylo by to jiné. Ale povedlo se vyrovnat a kluci vycítili příležitost. To vysvětluje i slzy se stříbrem na hrudi," dodává Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz.

Hokejový pořad PŘÍKLEP s hostem Milanem Antošem. Téma bylo jasné: stříbro české dvacítky na MSVideo : Sport.cz