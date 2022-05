Do Síně slávy IIHF vstoupili Seger, Streit nebo Timonen

"Vždy jsem rád hrál proti nejlepším a byla to pro mě velká motivace," řekl Seger. "Zároveň se vždy něco dozvíte i o jiných zemích. O jiných způsobech života. Finštině jsem ale nikdy nerozuměl," pousmál se švýcarský obránce, který ve své kariéře nikdy neopustil rodnou zem a drtivou část odehrál v dresu Curychu.

Stejně starý Streit se prosadil i do NHL, třebaže byl draftován až v bezmála 27 letech. V elitní lize odehrál včetně play off přes 800 zápasů a v roce 2017 získal s Pittsburghem Stanleyův pohár. Jako první Švýcar v NHL nosil na dresu kapitánské "céčko". "Vždy jsem si vážil, že se mohu věnovat tomuto sportu. Jak ale říkal Mathias, nemůžete to dělat sami. Potřebujete podporu své rodiny, manželky, přítelkyně, spoluhráčů, trenérů. Bez nic nejste nic a v tom je krása našeho sportu," prohlásil Streit.