Doufal jsem, že to seřve! Českého brankáře trénovala legenda, na kterou bude rád vzpomínat

Grönborg strávil v Curychu necelé čtyři sezony. Nejdále se s týmem dostal v sezoně 2020/21, kde je v semifinále vyřadila Servette-Ženeva. A přes neuspokojivé výsledky v letošním ročníku byl nakonec ještě před koncem roku 2022 z týmu vyhozen. Na jeho místo tak nastoupil zkušenostmi z NHL ostřílený Marc Crawford, který tým rovněž dovedl do semifinále.

„Perfektně rozuměl své práci a mediálně jí prodával. Byl to takový lev v kleci. Překvapilo mě, že se více nerealizovaly jeho kroky do zámoří. Nakonec se ocitl ve Švýcarsku, " popisuje Švédovu trenérskou dráhu šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr. „Za mě je to jeden ze současných nejlepších evropských trenérů," hodnotí hokejový expert.

Slova chvály má také český reprezentační brankář Hrubec, který pod taktovkou čtyřiapadesátiletého Grönborga zažil několik měsíců v brance Curychu. „Je to skvělý trenér, ale je strašně hodnej. Skoro si myslím, jestli na to nedoplatil. Byly totiž okamžiky, kdy jsem doufal, že to seřve," vrací se v čase trojnásobný finalista s Třincem.

„Co se týče výsledků, tak je to možná maličké mínus, ale důležitý je být dobrý člověk. A to on je. Budu na něj rád vzpomínat," líčí Hrubec, který v letošním ročníku švýcarské nejvyšší soutěže odchytal 42 zápasů. „Vizáž má jinou, ale jinak je to hrozně lidský člověk."