Famózní gól slovenského mladíčka! Tímhle kouskem překvapil všechny

Odložený šampionát hráčů do 20 let není jedinou hokejovou letní akcí. Ve Spojených státech se hraje také Turnaj pěti zemí hráčů do 17 let a jsou na něm k vidění vskutku povedené akce. Jednu z nich si v zápase s Německem připsal slovenský útočník Theo Kiss, který se blýskl lakrosovým gólem alá Mikael Granlund.

Foto: Profimedia.cz Slovenští hokejisté do 20 let. Ilustrační foto.Foto : Profimedia.cz

Článek Slovenští hokejisté vstoupili do turnaje sedmnáctek lépe než jejich o pár let starší kolegové na světovém šampionátu. Na úvod si připsali vysoké vítězství 8:2 nad výběrem Německa. Vstup do samotného zápasu však nebyl nejpovedenější, už ve druhé minutě Slováci prohrávali 0:1, ale svěřenci trenéra Rastislava Paľova se dokázali rychle oklepat a bleskurychle srovnat. Druhá třetina už byla v režii slovenského výběru, ovládl ji poměrem 4:0. Ve třetí části přidali slovenští mladíci ještě tři branky a obzvláště gól na 7:2 stál za to. Theo Kiss si z pravého rohu sjel za branku, nabral puk na čepel hole a pohotově zavěsil do levého horního růžku Stuhrmannovo branky. Theo Kiss (2006) F lacrosse goal Slovakia U17 vs Germany U17 #2024NHLDraft @HockeySlovakia pic.twitter.com/27cC0Ocp5A — Jakub Hrivnak (@JakeHrivnak) August 10, 2022 Slováky čeká v pátek od 3 hodin SELČ utkání s českým výběrem, který v prvním zápase porazil Švýcary 5:4. Češi týž den hrají ještě od 23 hodin s Německem. MS hokej U20 Zbytečné zkraty nás vedly na trestnou lavici, uznal spasitel Szturc

