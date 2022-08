„Viděl jsem, že všichni Slováci odjeli střídat a David Špaček mi dal puk skvěle do jízdy. Zkusil jsem se natlačit do brankoviště a vyšlo to," popisoval pro ČTK rozhodující akci utkání, v němž reprezentanti udělali spoustu chyb. „Určitě si je rozebereme na videu, bezprostředně po utkání jsme rádi za tři body," mínil Szturc působící v kanadském klubu Kelowna Rockets.

Český tým neztrácel sebedůvěru. „Věděli jsme, že pokud budeme držet systém, máme šanci vyhrát i přes horší začátek. Ve druhé třetině jsme pak soupeře jasně přestříleli a ukázali. Ke konci jsme si to bohužel zkomplikovali. Když jasně vedeme, tak nemůžeme chodit na trestnou lavici," narážel Szturc na tři vyloučení v posledních osmi minutách zápasu. „To byly úplně zbytečné zkraty," uvědomil si.

„Závěr jsme nezvládli hlavou. Na takové úrovni si za stavu 4:2 nemůžeme v závěru dovolit dát soupeři přesilovku pět na tři. Měli jsme to v klidu. Naštěstí to dobře dopadlo, ale už se to nesmí opakovat," uvedl pro web hokej.cz autor první české branky Martin Ryšavý.

Kapitán Jan Myšák neměl pocit, že by Slovensko někdo podcenil. „Spíš jsme ze začátku panikařili. Špatně posouvali puky z obranného pásma a nebyli tak důrazní. Soupeř nás dvakrát objel a dal z toho góly. Poté jsme se ale hodně zlepšili a byli za to odměněni," ulevil si po vítězném vstupu do šampionátu. Ve středu má česká dvacítka volno, ve čtvrtek od 20.05 h našeho času pak nastoupí proti Finsku.