Hašek nevylučuje do budoucna kandidaturu na prezidenta země. Teď jsou vhodnější lidé, přiznává

Že se novým prezidentem českého hokeje nestal, však legendární gólman prý nelituje. „Nemrzí mě to. Dělal jsem hodně pro to, abych tam byl, opravdu jsem to objížděl, mluvil a tak dále, ale prostě Lojza Hadamczik byl, řekl bych, blíž těm lidem a byl v tom hnutí daleko větší dobu, takže ti lidé v něm měli větší důvěru," myslí si zpětně.

Leckterého fanouška hokeje jistě napadá, zda by se „Dominátor" do budoucna chtěl ucházet o post prezidenta země. I na to přichází řeč v Příklepu. „Politika mě zajímá. Na prezidenta nechci kandidovat. Nemám zkušenosti a říkám na rovinu, jsou tam lidé, kteří o tom vědí víc a v příštích letech budou vhodnější, než bych byl já. Do budoucna tuto věc nevylučuji," přiznává Hašek.