Hradec Králové po sobotní výhře nad EHC Mnichov 7:1 vyzval Salcburk, který porazil Zug 5:3. Mountfield se proti rakouskému mistrovi ujal vedení v čase 28:29 zásluhou ruského útočníka Nikity Ščerbaka a 18 sekund před koncem při power play do prázdné branky skóroval kanadský bek Jérémie Blain. Čisté konto udržel gólman Jan Růžička, posila z Mladé Boleslavi.

Pardubice v pátek zvítězily nad Augsburgem 2:0 a hráči Eisbären v sobotu porazili švýcarský Biel 3:2. Na gól se ve finále čekalo až do 22. minuty, kdy německého mistra z posledních dvou let dostal do vedení kanadský útočník Kevin Clark. V čase 26:49 vyrovnal Filip Koffer.