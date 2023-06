Hokejový génius i kapitán z Nagana Růžička slaví šedesát

Do velkého hokeje vletěl v šestnácti, kdy při své premiéře za Litvínov (20. listopadu 1979) už po deseti vteřinách překonal reprezentačního brankáře Jiřího Králíka, tenkrát ve službách jihlavské Dukly. O tři roky později přišel i debut v reprezentaci a ve 20 také první mistrovství světa v Německu. Na tom druhém v Praze (1985) už slavil titul a osm branek ho vyneslo do výběru nejlepších hráčů šampionátu, přičemž původně měl nominaci hodně nahnutou, neboť o něm nebyli trenéři Bukač a Neveselý vůbec přesvědčeni.

Pak kariéra letěla vzhůru. Řádil v lize, po listopadu 1989 se dostal i do NHL, aby zdánlivě na sklonku hokejového věku přijal angažmá ve Slavii, které nejprve pomohl k postupu do nejvyšší soutěže a pak tu prožil nejkrásnější hokejová léta. Do nich patří i jeho – tehdy hodně překvapivá – nominace na olympiádu v Naganu. Leckdo totiž bral Růžičkovu reprezentační kariéru za uzavřenou, ve 34 letech byl tehdejší optikou i kmet. Jenže Hlinka mu svěřil kapitánské céčko a roli mentora, který měl zklidnit řevnivost mezi Jaromírem Jágrem a Robertem Reichlem.

„Kdyby byl u národního mužstva jakýkoliv jiný trenér, asi bych do Nagana vůbec nejel. A nejel by ani Petr Svoboda. Přesně tohle dělá trenéra! Že něčemu věří, chce to zkusit, a buď to vyjde, nebo ne. Nejhorší jsou trenéři poseroutkové. Sledují, kde někdo něco napíše. Tamhle zase něco slyší a dělají hokej, jak já říkám, podle lidí z tribuny. To nejde!"