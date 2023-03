Legendárnímu kouči se nejvíce podobá kapitán z Nagana. O kopii bych ale nemluvil, říká Lener

Hlinka z pozice kouče vedl celou řádu skvělých hokejistů. Když se v Příklepu stočí řeč na to, kdo toho od legendárního kouče nejvíce odkoukal, nemá Lener problém a vypálí jméno Vladimíra Růžičky. „Má podobnou hráčskou historii, oba byli centry, co si dokázali dirigovat svoji pětku. A to i za mořem. Hlinka to zvládal ve Vancouveru, Vláďa zase v době, když měl v NHL tu jednu super sezonu," míní Lener.

Oba hokejové velikány srovná i v pozici na trenérské lavičce. „Oba jsou to podobné typy, řekl bych něco jako hráčský trenér. Ne, že by byli s hráči velcí kamarádi, ale rozuměli jim, dokázali z týmu ostat maximum, sedět s nimi po zápase, tréninku. Prožívat s nimi tvrdé i odlehčené chvíle," myslí si Hlinkův trenérský parťák z olympiády v Naganu 1998, kde byl ještě Vladimír Růžička v roli kapitána zlaté reprezentace.

Příklep s hokejovým expertem Slavomírem LeneremVideo : Sport.cz

Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz, jenž byl druhým hostem v pořadu Příklep, tvrdí, že oba muži vyznávali stejné krédo. „Nedělali z hokeje velkou vědu," připomíná novinář podobný trenérský přístup obou mužů a doplňuje, že trenérského kolegu, jakým byl Slavomír Lener, Hlinka v týmu potřeboval.

Před Naganem měl Růžička zavřené dveře do reprezentace za rozhovor v novinách. Vzpomínka v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Bylo třeba připravit se na soupeře, dohlédnout, aby měl trénink řád, ale nechci to zlehčovat," vykládá Lener s tím, že i Hlinka pochopitelně uměl udělat parádní trénink. „Ale nechtělo se mu do toho, tolik ho to nebavilo. Ivan měl rád pár cvičení, která hrozně rád dělal. To mu fungovalo," líčí expert v pořadu Příklep.

A jak to bylo s přístupem k veřejnosti? Hlinka byl podle trenérského kolegy šprýmař. Bylo známé jeho rčení: „Nepo...t se z toho, když prohrajeme, ale na druhou stranu se nepo...t, kdy vyhrajeme," zaznívá ve studiu Sport.cz.