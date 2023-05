Jašek se stěhuje z Lahti do švédského Oskarshamnu

Jašek se v uplynulé sezoně v základní části zařadil s 39 body za 18 branek a 21 asistencí z 57 utkání na 20. místo produktivity finské ligy. V play off došel s Pelicans do finále a získal po porážce s obhájcem titulu Tapparou Tampere stříbro. Se 13 body s 18 zápasů byl v play off na pátém místě bodování, s šesti brankami se podělil o čtvrté místo mezi střelci a se sedmi asistencemi o osmou pozici mezi nahrávači.