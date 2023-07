Kanadský hokej povede poprvé žena, Hendersenová dosud řídila curling

Hendersonová bude mít za úkol napravit pošramocenou reputaci Hockey Canada. Federace se loni stala terčem kritiky za to, jak řešila případ údajného sexuálního napadení týkající se členů reprezentace do 20 let v roce 2018. Vláda kvůli tomu pozastavila hokeji finanční podporu. V říjnu kvůli aféře rezignovalo celé vedení včetně prezidenta Scotta Smithe.