Třiadvacetiletý Zadina, jenž loni koncem srpna podepsal s Red Wings tříletou smlouvu s příjmem 1,825 milionu dolarů ročně, měl v poslední době žádat klub o výměnu. "Snažím se mu dát příležitost jít do týmu, kde by mohl hrát víc. A uvidíme, co se stane," řekl k Zadinovu zařazení na waiver listinu generální manažer Detroitu Steve Yzerman.