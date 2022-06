Král přechází do ofenzivy: To Dědek je trestně stíhaný člověk! Za daňové delikty mu hrozí osm let

Co jste na Dědkova slova říkal?

V první řadě bych chtěl říct, že to, že je dva dny před volbami (prezidenta hokejového svazu) a pan Dědek bude podávat žaloby nebo trestní oznámení, se k nám donášelo už dřív. Pro nikoho z nás to proto teď není žádné překvapení. Čekali jsme to. Tohle je přesně styl jeho práce. Když říká, že se nakonec rozhodl nekandidovat na člena výkonného výboru svazu, protože s takovými lidmi v něm nemůže pracovat? Mám na to svůj názor...

Jaký?

Podle mě se rozhodl nekandidovat, protože narozdíl od nás všech, na které neustále podává trestní oznámení, je on jediný trestně stíhaný člověk.

Sport.cz má k dispozici kopii policejního dokumentu z 25. listopadu 2021, z něhož vyplývá, že si hospodářská kriminálka liberecké krajské policie zve k výslechu na 16. prosince 2021 v té době obviněného Petra Dědka. Ten měl být podle pozvánky jedním z obviněných v případu. V tom jde podle zjištění Sport.cz o daňové delikty při zadávání reklamy do rozhlasu. Podle zdrojů Sport.cz jde i nadále o živou kauzu. V případu figuruje několik desítek obviněných, včetně dvou Dědkových firem.

Z jakého důvodu?

Je trestně stíhaný pro závažnou trestnou daňovou činnost. Řízení provádí policie v Liberci a hrozí mu až osm let odnětí svobody. Odpřisáhnu vám to na svoje děti. A tuším, že stíhané jsou asi ještě dvě jeho firmy. Proto podle mě odstoupil ze sobotních svazových voleb. Pokud by totiž na nich byl představen jako kandidát na člena výkonného výboru, musel by odpovídat na různé dotazy delegátů. A samozřejmě by se ho někdo mohl zeptat, aby se k tomuto tématu vyjádřil.

Vy jste v klidu, přestože na vás Petr Dědek podal trestní oznámení?

Jsem naprosto v klidu. PRO-HOCKEY.cz, který mi půjčil devět milionů, není Český svaz ledního hokeje. Je to klasická právnická obchodní firma, jejíž činnost a úspěšnost závisí na tom, jak lidi, kteří v ní jsou, pracují a jak dokáží řešit marketingová práva a vydělávat.

Jak to tedy podle vás bylo s onou 9milionovou půjčkou od PRO-HOCKEY.cz?

Potřeboval jsem něco vyřešit a chtěl jsem si vzít narychlo půjčku v bance. Pak jsme ale narazili na to, že si můžu půjčit od PRO-HOCKEY.cz a splatit mu následně i úroky. Peníze jsem splatil, spočítali mi úrok. Byl o 300 tisíc korun vyšší, než které by měl PRO-HOCKEY.cz, kdyby mu jeho peníze dál ležely na účtu.

A když pan Dědek poukazuje na spornou investici 50 milionů korun servisní organizace hokejového svazu do společnosti WSM, která zkrachovala a podle soudu od vzniku podváděla?

WSM je jedna ze stovek nebo tisíců firem, s nimiž jsme za ta léta spolupracovali. Není to žádných 50 milionů, spolupráce fungovala perfektně do dne, kdy na to vlétla policie, což je samozřejmě naprosto v pořádku, pokud má indicie o trestné činnosti. Do té doby už měl ale Český hokej 30 milionů zpátky. Bavíme se tedy o 20 milionech, které jsou dneska ještě v řešení. Musíme napřed vědět, jak soud dopadne. Pokud bude podnikatel Jiří Kubíček pravomocně odsouzen, otevírá se vymáhání směrem k němu. A víme, že jenom na účtech v ČR má zablokováno asi třičtvrtě miliardy korun plus má velký nemovitý majetek. Pokud by to nedopadlo a Kubíčka neodsoudili, byl by odpovědný stát.

Budete na pana Dědka podávat trestní oznámení?

Mohl jsem ho na něj podal už x-krát za pomluvu. Narozdíl od něj vím, o čem mluvím, protože jsem trestní advokát. Vždy jsem ale dbal na to, aby se hokej a lidi kolem něj takovými věcmi nezabýval. Spoustu špíny jsem proto po sobě radši nechal stéct.

Teď se situace změnila?

Ano, vyjádření pana Dědka už překročila určitou mez únosnosti. Podám na pana Dědka taky trestní oznámení. Jen zvážím, jestli ho podám k tomu již stávajícímu trestnímu stíhání, které na něj běží, nebo to podám na Městské státní zastupitelství.