Jágr mě zklamal! Nemá na to, ať rezignuje, kritizuje Dědek. Na Krále, Šlégra a spol. podal podnět na policii

Trestní oznámení už jste tedy podal?

Ano, byl podán podnět orgánům činným v trestním řízení, jelikož máme podezření, že na Českém svazu ledního hokeje a v jeho dceřiné společnosti PRO-HOCKEY.cz byly spáchány trestné činy. Podáno to bylo na vedení svazu, jeho sekretáře (Martina Urbana) a některé členy výkonného výboru. Přijde mi neskutečné, že někteří ze stávajících členů výkonného výboru teď ještě mají tu drzost kandidovat na prezidenta svazu.

Chobotnice. Hokejová mafie, říká Petr Dědek na adresu vedení Českého hokejeVideo : Sport.cz

Konkrétně jde o Jiřího Šlégra a Bedřicha Ščerbana. Na to ale mají právo, ne?

Jenže oni teď tvrdí, jak všechno změní a budou dělat jinak, přitom ta korupce na svazu, kde sedí, už je. Vůbec se nechovají jako správní hospodáři, což jim vyplývá ze zákona. Místo toho říkají, že všechno si dělá prezident sám. Vždyť to není pravda, oni jsou spoluzodpovědní. Hrozně mě mrzí a překvapuje, jak je možné, že celé vedení svazu už Urbana dávno nevyhodilo. Vždyť ten člověk poslal Královi devět milionů ze svazových peněz. To nejsou peníze Krále ani Urbana, ale peníze hnutí! Peníze svazu! A Urban pošle devět milionů jako půjčku, a je mi úplně jedno, jestli ji Král vrátil, nebo ne. Jde o to, že PRO-HOCKEY.cz vůbec nemá v živnostenském oprávnění půjčování peněz.

I na Šlégra se Ščerbanem jste tedy podal trestní oznámení?

Na pana Šlégra určitě ano. Nejvíc mě mrzí ten Šlégr. Najednou před kandidaturou tvrdí, že na svazu začne dělat audity? Má ten člověk nějakou sebereflexi? On chce dělat audity na něco, kde sedí? Je členem výkonného výboru a má přeci k dokumentům přístup. Když se podíváte, jak hlasuje, tak vždycky zvedal ruku pro Krále. Takhle už to opravdu dál nejde. Když bylo na výkonném výboru hlasování o odvolání Tomáše Krále, pro byl jenom Sláva Lener. Všichni ostatní Krále podrželi a ten pak Lenera samozřejmě ihned vyhodil. Z toho si dovedete udělat obrázek, jak to na svazu funguje.

Orgány činné v trestním řízení podle vás musejí začít konat?

Musí se to prošetřit. Musí! Nejde ani o to, že nemáme sportovní úspěchy. Je pěkné, že jsme teď po 25 turnajích; když to sečtu i s těmi juniorskými; udělali medaili. Hokejovému hnutí to přeju, nutně už jsme potřebovali úspěch. Na druhou stranu ale nemůžou být z hnutí odváděny peníze. A je úplně jedno, jestli tak, že se nedělají výběrová řízení, zadává se to spřáteleným firmám nebo přes Litoměřice. ČSLH utratil z veřejných peněz 50 milionů korun do obchodního letadla, které bylo nazvané WSM. 50 milionů korun, které mohly být použity na rozvoj hokeje, mládež, podporu trenérů. Těch věcí jsou desítky...

Proč jste nakonec zrušil svou kandidaturu do výkonného výboru svazu? Cítil jste, že byste nic nezmohl? Nebylo by lepší se o to alespoň pokusit?

Teď není vhodná doba na to, abych šel mezi ně. Původně jsem předpokládal, že stávající členové výboru budou mít nějakou sebereflexi a položí to s Králem. Teď je ale evidentní, že věci, které se na svazu děly, chtějí přikrýt. Sám bych tam nic nezmohl. Samozřejmě věřím, že přijde změna a nový prezident, to by ale musel rezignovat celý výkonný výbor. Lidi v něm by měli vyvodit osobní zodpovědnost.

Opravdu věříte, že k tomu dojde?

Myslel jsem si, že když se provalí ty desítky milionů korun, které z hnutí odchází, tak ti lidi se buď omluví, že se tomu nevěnovali a odejdou. Anebo jsem čekal, že podají trestní oznámení na konkrétní viníky. Nestalo se ani jedno. Co hůř, všechno chtějí přikrýt. Je to jejich ostuda, jak se drží funkcí. Nemají sportovní ani ekonomické úspěchy, na svazu nemají co dělat. Nenechává mě to chladným. Nejsem člověk závislý na jejich úplatcích, naopak proti nim bojuju. Mnozí mně nedávají a říkají, že škodím. Já jsem ale přesvědčený, že za pravdu má člověk bojovat. A když máte podezření na spáchání trestné činnosti, ze zákona jste povinen to oznámit.

Myslíte, že sobotní volby vyhraje někdo postavený mimo současný systém?

Věřím. Věřím, že nastartuje změnu, audity rozkryjí všechny ty problémy ukáže se na lidi, kteří pod tíhou argumentů budou nuceni rezignovat. Pak by měla následovat mimořádná valná hromada, kde budou do vedení dovoleni lidi. Uvědomuji si ale, že jakákoliv sportovní změna bude trvat čtyři až osm let, když to budu měřit olympijskými cykly. Je ale potřeba ji nastartovat co nejdřív. Je totiž nutné začít jednat s vládou a municipalitami, aby hokeji pomohly. Náš sport je hluboce podfinancovaný a čím dřív s tím začneme něco dělat, tím menší bude pád na dno.

Zklamal vás majitel Kladna Jaromír Jágr, který je rovněž jedním z členů výkonného výboru, že veřejně před volbou šéfa svazu podpořil Jiřího Šlégra? Dříve jste s Jágrem měl nadstandardní vztahy...

Ano, pan Jágr mě zklamal. Mluvili jsme spolu a vyčetl jsem mu, že na výkonný výbor nechodí. On řekl, že ho to nezajímá. Pan Jágr řekne, že nečte noviny (jeho věta poté, co vyšlo najevo, že Tomáš Král za minulého režimu spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou StB). účast pana Jágra na výkonném výboru je nejhorší ze všech. Ještě tedy s Liborem Zábranským, to jsou dva notoričtí absentéři. Ve výkonném výboru akorát zabírají místo (Zábranský po svém přesunu k reprezentaci už členem VV není a v sobotu se měl právě Dědek spolu s Otakarem Černým, Ctiborem Jechem a Alešem Kmoníčkem ucházet o jeho místo) a jsou resp. byli zvedači rukou pro prezidenta. Jarda Jágr by měl z výboru odstoupit jako první.

Až tak radikální názor máte?