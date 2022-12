Moravec v Síni slávy: Byl jsem blázen, hokeji jsem obětoval všechno

V dnešní zrychlené době popravdě jo. Máme chytré telefony, spoustu počítačových her, které ani nevím, jak se jmenují. Potřebujeme v dětech, ale i v šestnácti nebo osmnáctiletých hráčích probudit lásku k soutěživosti. Tak si třeba pojďme zahrát bago o to, kdo bude v kabině přednášet básničku nebo zpívat. Trenéři musí motivaci vymyslet.

Asi by mi nevadilo, kdyby hrál třeba... No, šachy by mě úplně nenadchly (směje se). Ale například fotbal. Jeho cestu se už snažím sledovat spíš zpovzdálí, jen občas mu něco poradím. I když to nedává úplně najevo, tak poslouchá. Teď už je jen na něm, kam kariéru dotáhne a kolik práce bude dělat navíc. A určitě potřebuje i pořádnou dávku štěstí, jakou jsem měl já.