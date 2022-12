Nákupy v Pařížské či luxusní auta. Hadamczik prozradil, jak na svazu vyletěly stovky milionů do luftu

Jsou to stovky milionů korun, které lidově řečeno vyletěly do luftu. Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik totiž zveřejnil výsledky hloubkového auditu, který se zaměřil na hospodaření bývalého vedení, a jde o tuze smutné závěry. „Tato firma neměla žádná pravidla, kontrolní mechanismy a řídili to jedinci, kteří si dělali, co chtěli. Nedělala se žádná výběrová řízení, která by vedla k lepší hospodárnosti,“ řekl Hadamczik. A na tiskové konferenci následně vyjmenoval mnoho křiklavých případů včetně nákupů luxusního zboží v pražské Pařížské ulici na svazové kreditní karty.

Živě: TK k auditu hokejového svazuVideo : Sport.cz