Nechutný souboj o druhou ligu. Kapitán jako smyslů zbavený i bitky hráčů s fandy. V Kralupech se nedohrálo

Devětatřicetiletý František Bakrlík nemá s disciplínou problémy poprvé. Před dvanácti lety dostal v Polsku roční distanc, když v dresu týmu Nowy Targ po utkání play off udeřil zezadu do hlavy protihráče a pak stejným způsobem napadl trenéra soupeřova týmu, čímž rozpoutal hromadnou bitku, která se přenesla z ledu i do útrob stadionu. Před pěti lety pak zase v britské lize obdržel stopku na 18 měsíců poté, co podruhé v sezoně dostal trest ve hře za úder na hlavu.