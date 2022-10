Největší česká hvězda NHL? Do značné míry je produktem Švédska, soudí expert

„Tam je zdanění, které je velmi progresivní a velmi vysoké," upozorňuje Hosták. Hráči tam nejsou OSVČ, jsou normálně zaměstnanci klubu, takže klub odvádí veškeré náležitosti a samozřejmě je to pro ten klub drahé," pokračuje bývalý reprezentační útočník.

Naráží na zvláštní daň z příjmu pro umělce a sportovce s bydlištěm v zahraničí (též známou jako „A-SINK"), kterou můžeme dohledat na webu švédského ministerstva financí a jejíž výše činí 15 % ze zdanitelného příjmu. „Čili proto říjen, aby to do play off vyšlo," uzavírá téma bývalý hráč MODO, Södertälje a Luley.