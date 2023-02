Nelehký úděl hokejového skills kouče. Jak sami netrénujete, nemůžete se zlepšovat, přiznává Andrašovský

Ač se někomu může při pohledu na videa z tréninků skills koučů zdát, že jde o poměrně jednoduchou práci, zvlášť pro zkušené bývalé hokejisty, opak je pravdou. „On nás učil věci, které jsme se styděli dělat. Zdálo se nám to primitivní, jednoduché a přitom jsme se jako bývalí hráči v tom hrozně motali," přiznává muž, který se po přestupu ze Slovenska usadil v Česku nastálo.

V hokejovém studiu Sport.cz potvrzuje, že už po osmi hodinách práce s trenérem hokejových dovedností je znát progres. Na práci skills kouče je však náročné mimo jiné i to, že sám musí hokejové dovednosti zvládat a udržovat se ve formě. „Jak nechodíte trénovat sám jako trenér, tak se nezlepšíte, naopak během krátké doby se začnete zhoršovat," prozrazuje bývalý slovenský reprezentant.

Zároveň však připouští, že jen hodiny a hodiny práce s individuálním koučem nezaručí, že z dítěte vyroste špičkový hokejista. „Pořád je to hra a vidět ten hokej a předvídat, co se stane, to se naučí těžko," dodává Andrašovský.