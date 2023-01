PŘÍKLEP: Dobrá zpráva pro český hokej. Talenty máme, v reprezentaci se těšte na bratrské duo

Úvod Příklepu patřil extraligové Plzni, která figuruje na šestém místě aktuální tabulky, což je pro oba hosty příjemným překvapením. "Tým je skvěle fyzicky připravený, ale když vidím rozpočet, jaký mají... A zase jsou v klidných vodách, vždycky se to Plzni povede," smeká Andrašovský před tím, jak si Západočeši vedou.

Ze šesté příčky není daleko ani do elitní čtyřky, jenže podle novnáře Martina Kézra do elitního kvarteta Indiány nepustí Třinec. "Ale Plzeň se mi hodně líbí. Třeba v tom, jak dokáže zapracovat do týmu mladíky. Když se podíváte na kádr, má taky "no name" tým, ale na ledě to funguje. Samozřejmě bude taky záležet, co přijde v play off," míní Kézr.

Andrašovský smeká před odvahou klubu, že dává v extralize šanci šestnáctiletým talentům. K Adamu Jiříčkovi se přidal nedávno i Jan Skok. "Je neuvěřitelné, jak to ti kluci zvládají. Skočí do toho rovnýma nohama, odehráli to slušně. Jsem rád, že tu šanci dostávají," svěřuje se skills kouč a vyzdvihuje také přínos čtyřiadvacetiletého Petra Kodýtka, který se v posledních sezonách posunul do role lídra mladého týmu. S tím souhlasí i zkušený novinář.

"Ukazuje všem agentům, že i když nemáte 190 centimetrů, můžete vynikat. Dokáže proklouznout mezi habány. A taky je silný v soubojích," všímá si Kézr. Jeho parťák ve studiu Andrašovský jen přikyvuje. "Dělá vše naplno a pak to dokáže využiít v utkání. Má velký dar, umí nahradit to, co mu chybí. Je to komplexní hokejista," míní host pořadu Příklep.

Další dobrou zprávou pro Indiány je, že v plzeňském klubu podle Andrašovského rostou další talenty. "Pár dalších Jiříčku či Benáků tam může vyrůst, je tam dost šikovných kluků, co by mohli do áčka naskočit," věří hokejový trenér.

Další český hokejový talent - Adam Jiříček. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Pokud nejsou k dispozici stovky milionů korun, tak podle Kézra nemají kluby ani jinou šanci než zabudovávat vlastní mladé hráče. "Je to nezbytný trend, když chcete koncepčně tvořit tým. Na místě je v takové chvíli ale i trpělivost," míní. Tu podle něj v Plzni mají, a tak se prosazuje již zmíněný Adam Jiříček. Věští mu, stejně jako jeho staršímu bratru Davidovi, velkou budoucnost, a to i v národním týmu. "Musíme si zvykat na novou reprezentační dvojici."

Andrašovský, který vidí Adama Jiříčka při práci na klubové úrovni, tvrdí že mladší ze sourozenců je jiný. "David se nebojí udělat kličku na modré, je to riskér. Adam je více u země a umí lépe bránit," všímá si kouč.